Anthony Nwakaeme'den yeni sözleşme için yeşil ışık

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Anthony Nwakaeme, antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. Nwakaeme, yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı.

Trabzonspor'un başarılı ismi Anthony Nwakame, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Anthony Nwakame, yeni sezon öncesi hazırlıkları değerlendirirken "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Her şey bizim açımızdan olumlu geçiyor. Çok iyi bir kamp oluyor. Trabzonspor büyük bir takım. Büyük bir takımın hedefi her zaman ligi, kupaları ve büyük başarıları kazanmaktır. Yeni katılan arkadaşlarımız da çiyi çalışıyor. Tek hedefimiz ve odak noktamız hedefimize doğru ilerlemek ve bunun için iyi çalışıyoruz" dedi.

"GERVINHO ÇOK YETENEKLİ"

Yeni transferleri değerlendirmesi istenen Nijeryalı, "Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Hem oyuncu hem de karakter olarak çok iyi isimler. Biz de tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Onları aramıza almaya devam ediyoruz. Gervinho çok yetenekli bir oyuncu. Aramızda da çok iyi bir iletişim var. Gervinho ile aramızda çok özel bir iletişim var ve bu sezon bu özel iletişimi herkese hissettireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Yöneticilerimiz ne zaman benimle sözleşme konuşmak isterse o zaman konuşurum. Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan mutluyum." diyerek yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı.

"RONALDINHO'YA KARŞI OYNAMAK İSTERDİM"

Futbolda deneyimlemek istediği çoğu şeyi yaşadığını kaydeden Trabzonsporlu oyuncu, "Ronaldinho'ya karşı hazırlık maçı da olsa bir maçta forma giymek isterdim. Bunu yapmadan futbolu bırakırsam içimde kalır." diyerek sözlerini tamamladı.