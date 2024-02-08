Antnio Simo Muanza, Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı

İHA
Adana Demirspor, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.
Mavi-lacivertliler, Portekiz 2. Liginde mücadele eden Benfica B takımından 20 yaşındaki Angolalı merkez orta saha oyuncusu Antnio Simo Muanza "Maestro" ile 2.5+1 uzatma olmak üzere 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
"Başarılar diliyoruz"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kulübümüz, Antnio Simo Muanza "Maestro" ile 2,5+1 uzatma olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Antnio Simo Muanza'ya 'Ailemize hoş geldin’ diyor; Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.
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