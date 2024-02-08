Antnio Simo Muanza, Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı Adana Demirspor, Portekiz 2. Lig ekibi Benfica B forması giyen 20 yaşındaki Antnio Simo Muanza ‘’Maestro’’ ile 2.5+1 uzatma olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Adana Demirspor, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.

Mavi-lacivertliler, Portekiz 2. Liginde mücadele eden Benfica B takımından 20 yaşındaki Angolalı merkez orta saha oyuncusu Antnio Simo Muanza "Maestro" ile 2.5+1 uzatma olmak üzere 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

"Başarılar diliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, Antnio Simo Muanza "Maestro" ile 2,5+1 uzatma olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Antnio Simo Muanza'ya 'Ailemize hoş geldin’ diyor; Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)