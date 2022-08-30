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    Antony, 100 milyon euro karşılığında ManU'da

    İngiliz devi Manchester United, Ajax'ın genç yıldızı Antony'yi 100 milyon euroya kadrosuna kattı.
    • 30.08.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 15:23
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    Antony, 100 milyon euro karşılığında ManU'da

    Premier Lig temsilcisi Manchester United transfer çalışmalarına devam ediyor. Lige kötü başlayan ardından Liverpool ve Southampton'ı yenerek galibiyet serisine başlayan ingiliz devi bu yaz döneminin transfer rekorunu kırdı.

    Manchester United, Ajax'tan 22 yaşındaki Antony'i kadrosuna kattığını açıkladı. ManU'nun bu transfer için Hollanda kulübüne 100 milyon euro ödemesi bekleniyor.

    Antony, 100 milyon euro karşılığında ManU da #1

    ManU, Ajax'ı sevdi

    Yaz transfer döneminde kadrosuna 57 milyon euro karşılığında Ajax'tan Lisandro Martinez'i katan Manchester United, teknik direktörlüğe de Hollanda ekibinin eski çalıştırıcısı Erik ten Haag'ı getirmişti.

    Şimdi de Ajax'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Antony'i transfer eden İngiliz devi, transfer döneminde Ajax'tan 3.hamlesini gerçekleştirdi.

    Antony'nin kariyeri

    Ajax'a 2020-2021 sezonun başında Brezilya ekibi Sao Paulo'dan transfer olan Antony, Ajax formasıyla çıktığı 82 maçta 25 gol 21 asist'lik katkıda bulundu.

    Antony, 100 milyon euro karşılığında ManU da #2


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