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    Apollon Başkanı: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşüyoruz

    Apollon Başkanı: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşüyoruz

    Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 12:29
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    Lemos'un performansından memnun kalmaya ve devre arası transfer döneminde stoper almayı düşünen Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

    TEKLİF 1.5 MİLYON EURO

    Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yi listesine alan sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1.5 milyon euro bonservis teklif etti.

    Görüşmeler devam ederken, Apollon yönetiminin anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de ekletmek istediği öğrenildi.

    Apollon Başkanı: Szalai için Fenerbahçe yle görüşüyoruz #1

    "GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

    NTV'ye konuşan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi.

    Apollon Başkanı: Szalai için Fenerbahçe yle görüşüyoruz #2

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