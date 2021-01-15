Apollon Başkanı: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşüyoruz

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Lemos'un performansından memnun kalmaya ve devre arası transfer döneminde stoper almayı düşünen Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

TEKLİF 1.5 MİLYON EURO

Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yi listesine alan sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1.5 milyon euro bonservis teklif etti.

Görüşmeler devam ederken, Apollon yönetiminin anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de ekletmek istediği öğrenildi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

NTV'ye konuşan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi.