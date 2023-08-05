Arabistan'dan Zaniolo'ya teklif geldi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Sarı-kırmızılılar Arap kulübüyle anlaşırsa İtalyan futbolcu senede 25-30 milyon euro kazanacak.

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Adı İtalyan devi Juventus ve Premier Lig ekipleri ile sıkça anılan Nicolo Zaniolo için bu kez Arabistan'dan teklif geldi.

25-30 milyon euro

Juventus'un daha önce 23 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilen Zaniolo'ya Arabistan'dan rekor bir maaş teklif edildi.

İtalyan yıldıza Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon euroluk bir maaş teklifi yaptı.

Habere göre 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde Zaniolo'nun gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

12 maçta 5 gol 1 asist

Galatasaray forması altında 12 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.