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    Araplardan Diego Costa'ya 17 milyon euroluk teklif

    Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa'ya 2.5 yıllık sözleşme karşılığında servet teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 10:42
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    Araplardan Diego Costa'ya 17 milyon euroluk teklif

    Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesih edilen ve adı Galatasaray ile anılan Diego Costa'ya, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi.

    Portekiz basınına göre; Brezilyalı golcüye, Al-Hilal kulübünün 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 17 milyon euro önerdiği belirtildi.

    ÖNCELİĞİ AVRUPA

    Atletico Madrid ile anlaşamadığı ve forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılık kararı alan Costa'nın, bu yüksek teklifi değerlendireceği ancak Avrupa'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

    Daha önce ismi Türk kulüpleriyle de geçen 32 yaşındaki golcü Diego Costa, sezonun ilk yarısında oynadığı 7 maçta 2 gol atmıştı.

    Araplardan Diego Costa ya 17 milyon euroluk teklif #1

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