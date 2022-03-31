Petrol
107.68
-3.37%
Euro
16.33
-0.12%
Dolar
14.68
0.16%
Altın
916.32
0.58%
Borsa
2223
-0.32%
Bitcoin
686.734
-1.02%
BTXN Coin
37.12
-2.21%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi

    Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, U17 Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin kontrollü kullanmaya çalıştığı 17'lik Arda Güler göz kamaştırıyor.

    İsmail Kartal'ın koruma kalkanına takılan genç kabiliyet, sarı-lacivertli forma altında ilk 11'e girmekte zorlansa da ay yıldızlı forma altında tutulmuyor.

    Arda, son olarak U17 Millî Takımı'nın oynadığı Elit Tur grup maçlarında şov yaptı. Arda, attığı bir gole rağmen 3-2'lik Sırbistan yenilgisine engel olamasa da Galler ve Slovenya galibiyetlerinde başroldeydi.

    Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi #1

    AVRUPA DEVLERİ RADARINA ALDI

    U17 Millî Takımı ile çıktığı toplam 6 maçta 4 gol ve bir asistle beş gole etki eden Arda Güler'in bu performansına Avrupa devleri de kayıtsız kalmadı.

    Türkiye gazetesinin haberine göre; bu karşılaşmaları takip edenler arasında başta Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, Juventus, Ajax ve Atalanta olmak üzere birçok kulübün Arda'yı radarına aldığı belirtiliyor.

    İsmail Kartal'ın da kalan sekiz haftada Arda'ya daha fazla forma şansı tanıması bekleniyor.

    Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi #2


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de göçmen kaçakçısı 5 organizatör tutuklandı
    3. Sayfa

    İzmir'de göçmen kaçakçısı 5 organizatör tutuklandı

    Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolar

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir