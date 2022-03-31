Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, U17 Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.

Fenerbahçe'nin kontrollü kullanmaya çalıştığı 17'lik Arda Güler göz kamaştırıyor.

İsmail Kartal'ın koruma kalkanına takılan genç kabiliyet, sarı-lacivertli forma altında ilk 11'e girmekte zorlansa da ay yıldızlı forma altında tutulmuyor.

Arda, son olarak U17 Millî Takımı'nın oynadığı Elit Tur grup maçlarında şov yaptı. Arda, attığı bir gole rağmen 3-2'lik Sırbistan yenilgisine engel olamasa da Galler ve Slovenya galibiyetlerinde başroldeydi.

AVRUPA DEVLERİ RADARINA ALDI

U17 Millî Takımı ile çıktığı toplam 6 maçta 4 gol ve bir asistle beş gole etki eden Arda Güler'in bu performansına Avrupa devleri de kayıtsız kalmadı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; bu karşılaşmaları takip edenler arasında başta Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, Juventus, Ajax ve Atalanta olmak üzere birçok kulübün Arda'yı radarına aldığı belirtiliyor.

İsmail Kartal'ın da kalan sekiz haftada Arda'ya daha fazla forma şansı tanıması bekleniyor.