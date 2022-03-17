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    Arda Güler, Barcelona'nın takibinde

    Arda Güler, Barcelona'nın takibinde

    İspanyol basını, sezon başında Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna katan Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'le ilgilendiğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:26
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    Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğa yürüyor. 3 büyüklerde işler bu sezon istenildiği gibi gitmese de takımlardaki genç oyuncular parlamaya devam ediyor.

    Onlardan biri de Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler... 17 yaşındaki oyuncu ile sözleşme uzatan sarı-lacivertliler, oyuncunun geleceğiyle de yakından ilgileniyor.

    Avrupa'dan birçok takımın radarına giren genç oyuncuyla Barcelona da ilgileniyor.

    İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde, Barcelona'nın Arda Güler'i gündemine aldığı ifade edildi.

    Arda Güler, Barcelona nın takibinde #1

    BARCELONA'NIN RADARINA GİRDİ

    Haberde, Emre Demir transferinin ardından Süper Lig'in daha dikkatli izlendiğine dikkat çekilirken Katalan temsilcisinin, Arda Güler'i takip ettiği kaydedildi.

    Barcelona, geçtiğimiz yıl Emre Demir'i 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıklamıştı.

    Arda Güler, Barcelona nın takibinde #2

    "BARCELONA'NIN TAKİP ETTİĞİ MÜCEVHER"

    "Barcelona'nın takip ettiği mücevher" başlıklı haberde Arda Güler için, "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri ortaya çıkartıyor. Emre Demir'den sonra Barcelona, Arda Güler'i takip ediyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yle harika bir performans sergiliyor. Yaşı sebebiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak yakın gelecekte çok daha büyük bir sözleşmeye imza atabilir." ifadeleri kullanıldı.

    Arda Güler, Barcelona nın takibinde #3

    Arda Güler, Barcelona nın takibinde #4


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