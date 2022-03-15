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    Arda Güler ile anlaşma sağlandı

    Fenerbahçe, Avrupa takımlarının takibindeki Arda Güler'le yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 12:17
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    Arda Güler ile anlaşma sağlandı

    Fenerbahçe, Avrupa takımlarının takibindeki genç yetenekle yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Arda, 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

    Alanya maçının 74'üncü dakikasında Mesut'un yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maçın kahramanlarından biri oldu.

    Arda Güler ile anlaşma sağlandı #1

    PRENSİPTE ANLAŞILDI

    17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

    Akşam'da yer alan habere göre; 18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileştirme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor

    Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.

    Arda Güler ile anlaşma sağlandı #2


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