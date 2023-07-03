Arda Güler Real Madrid yolunda Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, ailesiyle birlikte İspanya'ya giderek kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Ensonhaber.com Spor Servisi - Özel Haber

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve transfer döneminin gözde futbolcusu haline gelen Arda Güler'in geleceği belli oluyor.

Sarı-lacivertli takımla geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Ailesiyle birlikte Madrid'e gidecek

Son dönemlerde adı LaLiga'nın 2 dev kulübü Real Madrid ve Barcelona ile anılan genç futbolcu geleceği için kararını verdi. 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olacak.

Milli futbolcu, Madrid ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Arda ailesiyle birlikte önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek kendini İspanyol devi Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye resmen imza atacak.

Geçen sezon 6 gol 7 asist yaptı

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile toplam 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.

Genç futbolcu, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda da A Milli Takım'ın Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçta milli formayla ilk golünü atarak beğenileri toplamıştı.