Arda Güler'e dev talip: Manchester City

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer edilen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler'e talip var. Carlo Ancelotti'nin bir türlü formayı vermediği genç yıldızın ayrılığı düşünmeye başladığı belirtildi.

Eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in beklenen süreleri alamaması durumunda sezon sonunda adres değiştireceği iddia edildi. İngiltere'nin dev kulübü Manchester City'nin Arda Güler ile ilgilendiği öğrenildi.

DE BRUYNE'NİN ALTERNATİFİ

19 yaşındaki futbolcu için planlama yapan Manchester City'nin, Arda'yı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü belirtildi. Milli futbolcunun Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına alternatif olabileceği aktarıldı.

SONRADAN OYUNA GİRDİ

Önceki gün gerçekleşen Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Dortmund'u ağırlayan Real Madrid, geriden gelip maçı kazanmıştı. Bu karşılaşmanın ilk 11'inde sahne alamayan Arda, 90. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

RODRYGO YERİNE...

Borussia Dortmund mücadelesinin 83. dakikasında Vazquez'in attığı gol öncesi topu oyunda tutmak isterken sakatlanan Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Rodrygo, 85'te oyundan alınmıştı.

Yapılan ilk kontrollerin ardından Rodrygo'nun, Barcelona karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Ancelotti'nin Rodrygo'nun yerine kimi oynatacağı merak konusu.