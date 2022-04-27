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    Arda Güler'e Dortmund kancası

    Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Arda Güler için son olarak Borussia Dortmund'un ilgisinin olduğu ortaya çıktı. Ali Koç 30 milyon euro isted.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 09:50
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    Arda Güler'e Dortmund kancası

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'in talipleri şimdiden çıkmaya başladı. Yetenekli oyuncu için dünya devleri sıraya girmiş durumda.

    Daha şimdiden Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı, bir Avrupa devine transfer olup olmayacağı konuşuluyor.

    Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Arda Güler'e çok ciddi bir teklif geldi.

    Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Güler için Almanya'nın önde gelen ve genç yetenekleri daha da parlatıp yüksek bedellere satan Borussia Dortmund'dan teklif geldi.

    Arda Güler e Dortmund kancası #1

    Ali Koç, 30 milyon euro istedi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncusunu isteyen Borusia Dortmund yönetiminden 30 milyon euro bonservis talebinde bulundu.

    Top artık Almanlar'ın sahasında bulunuyor. Borussia Dortmund'un elini çabuk tutması gerekecek çünkü başka kulüplerden de Arda Güler için sarı lacivertli kulübe ulaşmış teklifler bulunuyor.

    Bir başka Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen de Arda Güler'i radarında tutuyor. Leverkusen scout'ları geçen hafta Arda Güler'i çıplak gözle izledi. İtalya Serie A'dan Fiorentina da genç yıldız ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp. Üç kulübün somut şekilde Arda Güler ile ilgilenmesi Fenerbahçe yönetiminin de pazarlıklarda elini güçlendirecek. Arda Güler'in satışından yetiştirici kulüp olan Gençlerbirliği'nin de yüzde 20 pay alacak.

    Arda Güler e Dortmund kancası #2

    Başka isteyenler de var

    Bir başka Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen de Arda Güler'i radarında tutuyor. Leverkusen scout'ları geçen hafta Arda Güler'i çıplak gözle izledi.

    İtalya Serie A'dan Fiorentina da genç yıldız ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp. Üç kulübün somut şekilde Arda Güler ile ilgilenmesi Fenerbahçe yönetiminin de pazarlıklarda elini güçlendirecek.

    Arda Güler'in satışından yetiştirici kulüp olan Gençlerbirliği'nin de yüzde 20 pay alacak.

    Arda Güler e Dortmund kancası #3


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