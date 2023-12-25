Arda Güler'e La Liga'dan 3 talip birden Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid formasını giyemeyen Arda Güler, İspanya La Liga'dan 3 takım birden talip oldu.

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Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol ekibindeki kariyerine büyük bir şanssızlıkla başladı.

Milli futbolcu, 3 kez sakatlık yaşaması nedeniyle henüz İspanyol devinde sahaya çıkamadı.

Ancak resmi bir maçta forma giyemeyen Arda Güler, La Liga takımlarını peşine taktı.

İspanyol basınında yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcu ile 3 kulübün ilgilendiği belirtildi. Bu kulüplerin; Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo olduğu ifade edildi.

Villareal, orta sahayı güçlendirmek istiyor

Villarreal'in son dönemde sakatlıklar yaşadığı ve olası Arda Güler transferiyle orta sahasını güçlendirmek istediği kaydedildi.

Arda'nın oyun tarzı ve yaratıcılığının, La Liga'da ve Avrupa Ligi'nde rekabet etmek isteyen Villarreal için çözüm olabileceği aktarıldı.

Las Palmas, Avrupa kupaları için iyi bir seçim olarak görüyor

La Liga'da şu anda 9. sırada yer alan Las Palmas'ın ise gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılmak istediği vurgulandı.

Las Palmas'ta Jonathan Viera sonrası Arda Güler'in kulübün Avrupa'ya katılma hedefi için iyi bir seçim olabileceği belirtildi.

Celta Vigo kalitesini yükseltme peşinde

Celta Vigo'nun ise ligde küme düşme hattında yer aldığı ve kulübün ikinci yarıda bu durumu değiştirmek için hızlı ve etkili önlemler alması gerektiğinin altı çizildi.

Celta Vigo'da olası Arda Güler transferinin sahada bazı pozisyonları güçlendirebilecek bir etken olduğu ve ligde kalmak için takımın kalitesini yükseltmek adına uygun bir çözüm olabileceği öne sürüldü.

Ne zaman forma giyecek?

Öte yandan Carlo Ancelotti, tatil dönüşü oynanacak ilk maçta Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek.

Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında 3 Ocak 2024 tarihinde sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.

Böylece Arda Güler ilk sürelerini, Vedat Muriç'in forma giydiği Mallorca'ya karşı alacak.