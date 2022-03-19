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    Arda Güler'in sözleşmesindeki detay

    Arda Güler'in sözleşmesindeki detay

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli dikkat çekti. 17 yaşındaki oyuncu 30 milyon euro verilirse kayıtsız şartsız gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 09:31
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    Süper Lig ekibi Fenerbahçe, genç futbolcularıyla sözleşme yenileyerek taraftarına rahat bir nefes aldırmıştı.

    Bu sezon performansıyla gönülleri fetheden Arda Güler'le de yeni sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin yeni anlaşmasının detayları da ortaya çıktı.

    SERBEST KALMA BEDELİ: 30 MİLYON EURO

    17 yaşındaki oyuncunun alacağı maaşı sır gibi saklayan Fenerbahçe yönetimi, Arda'nın sözleşmesine 30 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydu.

    Genç futbolcuyu isteyen kulüplerin bu rakamı vermesi halinde transfer kayıtsız şartsız gerçekleşecek.

    Yönetimin Arda Güler'den umudu yüklü miktarda gelir elde etmek.

    Arda Güler in sözleşmesindeki detay #1


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