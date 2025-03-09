Arda Güler'in talipleri artıyor

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İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'da yer alan Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başından bu yana İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin gözüne giremeyen ve formaya hasret kalan Arda Güler için transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor.

20 yaşındaki futbolcuya Leipzig'in ardından Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt talip oldu.

SOCIDED DURUMUNU SORDU

TodoFichajes’te yer alan habere göre, Real Sociedad, Arda Güler’in durumunu sormak için Real Madrid ile temasa geçti.

LEIPZIG'DEN SONRA FRANKFURT DEVREYE GİRDİ

Alman basınından Sky Sports'un haberine göre; Daha önce Leipzig'in gündemine gelen Arda için bir başka Alman takımı Eintracht Frankfurt da harekete geçme kararı aldı.

20 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübündeki oynama süresinden memnun olmadığının farkında olan Alman kulübünün yetkilileri, Arda Güler'i önümüzdeki yaz transfer dönemi için listesine aldı.

Haberde, Bundesliga ekibinin transfer gündemindeki tek ismin Arda olmadığı ve eğer finansal olarak uygun şartlar doğarsa Freiburg'un Japon sağ kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

ARDA'NIN ÖNCELİĞİ İSPANYA

Ancelotti'nin takımda kalmaya devam etmesi durumunda yazın Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmaya hiç olmadığı kadar sıcak baktığı bilinen Arda Güler'in önceliğinin İspanya'da oynamak olduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

2023-2024 sezonun başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda, eflatun-beyazlı formayla 42 resmi maça çıktı.

45 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistle mücadele etti.