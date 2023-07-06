Arda Güler'in transfer hakkını satan Gençlerbirliği fırsatı kaçırdı Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması sonrasında genç oyuncuyu yetiştiren Gençlerbirliği'nin alacağı pay yeniden gündeme geldi.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Ayrıca Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.

Transfer payı Fenerbahçe'ye satılmıştı

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Arda'yı yetiştiren 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin olası transferde alacağı pay yeniden gündeme geldi.

Gençlerbirliği Kulübü, genç futbolcunun yüzde 20 hakkını 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye satmıştı.

"2,5 milyon euro alacağız"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söylemişti.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, şu şekilde konuşmuştu:

Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız.

Gençlerbirliği 4 milyon euroyu kaçırdı

Başkent temsilcisinin Arda Güler'in sonraki satış payını satmaması halinde kazanacağı gelir de belli olmuş oldu.

Gençlerbirliği payı satmasaydı Real Madrid'in Fenerbahçe'ye ödeyeceği 20 milyon euroluk bonservisin 4 milyon eurosunu alacaktı. Böylelikle kırmızı-siyahlılar, 1.5 milyon euro daha az gelir elde etti.