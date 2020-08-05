Arda Turan, Galatasaray'da

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Türk Telekom Stadı'na gelen Arda Turan, Galatasaray yönetimiyle anlaştı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Türk Telekom Stadı'na gelen Arda Turan, Galatasaray yönetimiyle anlaştı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN ARABASIYLA STADA GELDİ

Pandeminin başladığı dönemden bu yana adı sık sık eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'ın otomobiliyle stada gelerek kendisini sarı-kırmızılı formaya yeniden bağlayan anlaşmayı imzaladı.

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun boş mukaveleye imza attığı da gelen haberler arasında.

HABER MARMARİS'TE GELDİ

Tatilini ailesiyle birlikte Marmaris'te geçiren tecrübeli futbolcu, Albayrak'ın kendisini aramasının ardından tatilini yarıda bırakarak İstanbul'a geldi.

BARCELONA'YA TRANSFER OLDU

Galatasaray altyapısında yetişen Arda Turan, 2011 yazında 12 milyon euroluk bonservis ücretiyle Atletico Madrid'e transfer olmuş, 2015 yazında ise 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Arda Turan son olarak Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyordu.