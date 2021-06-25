Arda Turan: Galatasaray'la para konuşmam

Galatasaray'da Arda Turan, "Ben, Galatasaray ile hiçbir zaman para konuşmam, değerli başkanımız sözleşmemizi getirir, ben de imzalarım" dedi.

Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkanlığa gelmesinin ardından Fatih Terim, yeniden Florya’da takımın başına geçti ve yeni sezon hazırlıkları başladı.

Transfer çalışmaları Burak Elmas’ın gelişiyle hız kazandı.

Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesinin uzatılmasının ardından yeni yönetim direksiyona geçti ve Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Arda Turan ile de yeni sözleşme imzalayacak.

YENİ SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

Fatih Terim'in Florya'ya ayak basmasıyla beraber antrenmanlara başlayan ve takımla çalışmalarını sürdüren Arda Turan ile 1 Temmuz'da yeni sözleşme imzalandığı açıklanacak. Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcudan her türlü kolaylığı da aldı.

“GALATASARAY’LA PARA KONUŞMAM”

Kariyerini Galatasaray'da tamamlamak isteyen Arda Turan, "Ben, Galatasaray ile hiçbir zaman para konuşmam, değerli başkanımız sözleşmemizi getirir, ben de imzalarım." dedi.

Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray'ın, resmi duyuruyu 1 Temmuz'da yapması bekleniyor.