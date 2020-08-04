Arda Turan için geri sayıma geçildi

Arda Turan için geri sayıma geçildi

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Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Arda Turan'ın, maç başı 200 bin lira alacağı öğrenildi.

Türkiye'de transfer dönemi 4 Ağustos itibarıyla resmen açıldı.

Takımlar prensipte anlaştıkları isimleri açıklamaya hazırlanırken, Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan meselesi de nihayet çözüme kavuştu.

Fatih Terim'in yoğun ısrarı üzerine Başkan Mustafa Cengiz'in ikna olduğu, 33 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

200 BİN TL ALACAK

Her fırsatta boş mukaveleye imza atacağını söyleyen tecrübeli oyuncunun, alacağı ücret de belli oldu.

Arda'nın, oynadığı her maç için 200 bin TL kazanacağı belirtildi.