Arda Turan, Simeone'yi Eyüpspor'a istiyor Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da transfer çalışmaları erken başladı. Teknik direktör Arda Turan'ın istediği doğrultusunda golcü listesine Diego Simeone'nin oğlu Giuliano da eklendi.

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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

İstanbul ekibi, transfer çalışmaları kapsamında flaş bir ismi listesine aldı. Eski milli yıldız Arda Turan, teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor için Atletico Madrid'den eski hocası Diego Simeone'nin oğluna talip oldu.

Listeye eklendi

Turan, sezonu Deportivo Alaves'te kiralık geçiren Atletico Madrid'in 21 yaşındaki santrforu Giuliano Simeone'yi transfer listesine ekledi.

Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki forvet oyuncu, Deportivo Alaves dışında Real Zaragoza kulübünde de kiralık olarak forma giydi.