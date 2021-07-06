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    Arda Turan'a yüzde yüz zam

    Galatasaray'da sözleşmesi yenilenecek oyunculardan olan Arda Turan'ın maaşına yüzde yüz zam yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 11:21
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    Arda Turan'a yüzde yüz zam

    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma yeni isimler katılırken, sözleşmesi biten bazı oyuncularla da yeniden anlaşma sağlanıyor.

    Sözleşme yenilenen isimler arasına kaptan Arda Turan da girdi.

    YÜZDE YÜZ ZAM

    Son olarak Emre Akbaba ile 8 milyon liradan 2 senelik kontrat yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 4 milyon liraya oynayan Arda Turan'ın ücretini 8 milyon liraya çıkardı.

    1 senelik kontratın duyurusu bu hafta içinde yapılacak.

    Arda Turan a yüzde yüz zam #1

    GEÇEN SEZON ALDIĞI ÜCRET GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

    Milliyet’in haberine göre, Arda'nın geçen sezon aldığı düşük rakam göz önünde bulundurularak ücretinin iki katına çıkarıldığı belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan Turan, takımına 4 gol 3 asistlik bir performansla katkı sağladı.

    Arda Turan a yüzde yüz zam #2

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