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    Arda Turan'dan Umut Bozok'a transfer telefonu

    Arda Turan'dan Umut Bozok'a transfer telefonu

    Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Umut Bozok'u aradı ve Galatasaray'a gelmesi için tavsiyede bulundu.
    • 10.07.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 09:56
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    Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Arda Turan'dan flaş bir hamle geldi.

    Candan Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında "Galatasaray'a saha dışında hizmet etmeye devam edeceğim." diyen tecrübeli oyuncu birçok kulüpten teklif alan Umut Bozok'a telefonla ulaştı ve sarı-kırmızılı formayı giymesi için tavsiyede bulundu.

    Büyük hayranı olduğu Arda Turan'la olan konuşmasının ardından yıllık 2 milyon euro olan isteğini aşağıya çekmeyi düşünen golcü futbolcunun kısa süre içerisinde yanıtını vermesi bekleniyor.

    Arda Turan dan Umut Bozok a transfer telefonu #1

    2 milyon euro maaş istemişti

    Bilindiği üzere Kasımpaşa'da 250 bin euroya oynayan Umut'un sarı-kırmızılı takımdan 2 milyon euro istemesi camiayı şoke etmişti.

    Menajerinin isteklerini bertaraf etmeye çalışan yönetim, bir yandan da 3 milyon euro bonservis isteyen Lorient ile görüşüyor.

    Arda Turan dan Umut Bozok a transfer telefonu #2


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