Arda Turan'ın alacağı ücret

Galatasaray Kulübü, Arda'nın yıllık 4 milyon TL garanti ücret alacağını açıkladı. Tecrübeli oyuncunun, gelecek sezonki maaşı ise 5 milyon TL olacak.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a imza atan ve 9 yıl sonra yuvasına geri dönen Arda Turan'ın, sözleşme şartları belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada 33 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon TL maaş alacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GELECEK SEZON 5 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir. Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.