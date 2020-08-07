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Arda Turan'ın alacağı ücret
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 08:37
- Güncelleme : 07.08.2020 - 08:37
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a imza atan ve 9 yıl sonra yuvasına geri dönen Arda Turan'ın, sözleşme şartları belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada 33 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon TL maaş alacağını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
GELECEK SEZON 5 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK
"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir. Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.