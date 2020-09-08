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    Armando Sadiku Erzurumspor'da

    Son olarak Levante forması giyen Armando Sadiku, Erzurumspor ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 16:39
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    Armando Sadiku Erzurumspor'da

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Armando Sadiku Erzurumspor da #1

    ERZURUMSPOR BAŞKANI ÜNEŞ DUYURDU

    Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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