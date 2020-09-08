Armando Sadiku Erzurumspor'da

Son olarak Levante forması giyen Armando Sadiku, Erzurumspor ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ERZURUMSPOR BAŞKANI ÜNEŞ DUYURDU

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.