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Armando Sadiku Erzurumspor'da
Son olarak Levante forması giyen Armando Sadiku, Erzurumspor ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 16:39
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
ERZURUMSPOR BAŞKANI ÜNEŞ DUYURDU
Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.