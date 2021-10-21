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    Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti

    Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 4 yaşındaki futbolcu Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:33
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    Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti

    Futbol dünyasıdan scoutların önemi gittikçe artıyor. Transfer edilen futbolcuların da yaşları düşüyor.

    Premier Lig ve dünyanın en büyük futbol takımlarından Arsenal, 5 yaş altı takımında oynayan Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı. Salman'ın transferi, Topçular'ın tarihine geçti. İngiliz temsilcisi tarihindeki en genç futbolcuyu bünyesine kattı.

    Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti #1

    “KÜÇÜK MESSI”

    Zayn Ali Salman'ın eski koçu Austin Schofield, BBC'ye verdiği röportajda, "Onu yaşıtlarıyla aynı gruba koyduk ve o hepsinden iyiydi. Diğerlerinden daha iyi pas ve daha çok gol atıyordu." dedi.

    4 yaşındaki yetenek, Instagram hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri çekti ve büyük kulüpleri peşine taktı. Arsenal ise "Küçük Messi" olarak nitelendirilen Salman'a imzayı attırdı.

    Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti İZLE

    Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti #2

    Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti #3

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