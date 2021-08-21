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    Arsenal, Aaron Ramsdale'i transfer etti

    Arsenal, Sheffield United'dan kaleci Aaron Ramsdale ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 09:28
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    Arsenal, Aaron Ramsdale'i transfer etti

    İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Sheffield United'dan kaleci Aaron Ramsdale'i kadrosuna kattı.

    Arsenal Kulübü, 23 yaşındaki İngiliz file bekçisiyle uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

    30 MİLYON BONSERVİS

    İngiltere basınında transferin bonuslarla 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

    Geçen sezon tüm lig maçlarında Sheffield United kalesini koruyan Ramsdale, bu sezon ise iki maçta görev yapmıştı.

    Arsenal, Aaron Ramsdale i transfer etti #1

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