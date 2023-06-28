Arsenal, Chelsea'den Kai Havertz'i transfer etti Arsenal, Chelsea'den Kai Havertz'i transfer ettiğini resmen duyurdu. İngiliz devinin Havertz için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

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İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu kaçıran Arsenal, Chelsea'den Kai Havertz'i resmen renklerine bağladı.

Arsenal, bu transfer için Chelsea'ye 70 milyon Euro ödeyecek.

24 yaşındaki futbolcu Arsenal'de 29 numaralı formayı giyecek.

Arsenal'e transferinin ardından konuşan Alman forvet, "Bu muhteşem kulübe katılmak benim için heyecan verici. Bu kulübün çok büyük bir tarihi var ve umarım çok şey başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Chelsea, 80 milyon Euro ödemişti

Chelsea, yaklaşık 3 yıl önce Havertz'i Bayer Leverkusen'den 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan oyuncu 9 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.