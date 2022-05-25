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    Arsenal, Elneny ile sözleşme yeniledi

    İngiliz ekiplerinden Arsenal, takımın başarılı oyuncusu Mohamed Elneny ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
    • 25.05.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:46
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    Arsenal, Elneny ile sözleşme yeniledi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kaldı ve ligi 69 puanla 5. sırada tamamladı.

    Sezonun sona ermesinin ardından gelecek sezon kadro çalışmalarına başlayan İngiliz ekibi, takımın 29 yaşındaki ön libero Mohamed Elneny ile 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Arsenal, Elneny ile sözleşme yeniledi #1

    "Gelecek için heyecanlıyım"

    Mısırlı futbolcu imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu kulübü seviyorum ve kendimi bu ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Gelecek için çok mutlu ve heyecanlıyım." diyerek duygularını paylaştı.

    "Genç oyuncularımız için rol model"

    Takımın teknik direktörü Mikel Arteta ise, "Mohamed Elneny takımın gerçekten önemli bir parçası. Takıma sonsuz enerji, coşku ve bağlılık getiriyor ve herkes tarafından seviliyor. Saha içinde ve dışında bizim için önemli bir oyuncu, genç oyuncularımız için gerçek bir rol model ve kaldığı için çok mutluyum." dedi.

    17 karşılaşmada forma giydi

    Mohamed Elneny, bu sezon takımı ile 17 mücadelede forma şansı bulabilirken 2 golle ekibine destek sağladı.

    Arsenal, Elneny ile sözleşme yeniledi #2


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