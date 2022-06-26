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    Arsenal, Gabriel Jesus'u açıklamaya hazırlanıyor

    Premier Lig'de Arsenal, Manchester City'den Gabriel Jesus transferinde sona yaklaştı.
    • 26.06.2022 - 13:44
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    Arsenal, Gabriel Jesus'u açıklamaya hazırlanıyor

    İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, yeni sezon öncesinde 4. transferini bitirmeye yakın.

    ESPN'de yer alan haberde, Londra ekibinin Gabriel Jesus transferi için Manchester City ile bonuslarla birlikte 55 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardığı, bu tutarın 10 milyon sterlinlik bölümünün bonuslar olduğu ifade edildi.

    Haberde ayrıca, Gabriel Jesus'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

    4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı

    Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Jesus, geçtiğimiz sezon kariyerinin 4. Premier Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.

    Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 41 maçta süre alan Brezilyalı forvet, 13 gol ve 12 asist kaydetmişti.

    Arsenal, daha önce Fabio Vieira, Matt Turner ve Marquinhos transferlerini açıklamıştı.

    Arsenal, Gabriel Jesus u açıklamaya hazırlanıyor #1


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