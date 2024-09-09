Arsenal, Jorginho'yu Galatasaray'a bırakmıyor Arsenal, Galatasaray'ın Jorginho için yaptığı transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Türkiye Süper Lig transfer penceresi 13 Eylül'e kadar açık, ancak Jorginho'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Arsenal, deneyimli futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.

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İngiliz devi Arsenal, orta sahasının tecrübeli ismi Jorginho için Galatasaray'dan gelen son transfer teklifine olumsuz yanıt vermeye hazırlanıyor.

Premier Lig'deki transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona erdiği için Arsenal, serbest oyuncu statüsünde olmayan yeni bir isimle anlaşma sağlayamıyor. Ancak oyuncu satışı yapma hakkına hala sahip.

GÖZLER JORGINHO’DA

Türkiye Süper Lig transfer penceresi ise 13 Eylül'e kadar açık ve bu süreçte birçok Premier Lig yıldızının Türkiye'ye transfer olabileceği konuşuluyor.

Manchester United'ın deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro da Galatasaray’ın radarındaki isimler arasında.

Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı yıldızı en azından ocak ayına kadar kadroda tutmayı planlıyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların Jorginho’ya olan ilgisinin artmasına neden oldu.

ARTETA, JORGINHO'YU TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Talksport'un haberine göre; Arsenal menajeri Mikel Arteta, İtalyan orta saha oyuncusunu takımda tutmayı planlıyor.

Arteta, Jorginho'nun Arsenal için önemli bir isim olduğunu belirterek, deneyimli futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 12 aylık opsiyonla uzatabileceğini ifade etti.

KRİTİK MAÇLARDA JORGINHO’YA GÜVENİYOR

Arteta’nın, özellikle yüksek tempolu ve kritik maçlarda Jorginho’ya güven duyduğu biliniyor.

32 yaşındaki oyuncunun, 15 Eylül’de Tottenham’a karşı oynanacak maçta cezalı Declan Rice’ın yerine sahada olması bekleniyor.