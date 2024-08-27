Arsenal, Mikel Merino'yu duyurdu

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Arsenal, Real Sociedad'dan İspanyol orta saha Mikel Merino'yu renklerine bağladı.
32 MİLYON EURO BONSERVİS + 5 MİLYON EURO BONUS
Arsenal, Mikel Merino transferi için Real Sociedad'a 32 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
Geride kalan sezonda Real Sociedad formasını 45 karşılaşmada giyen İspanyol oyuncu, takımına 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Osasuna altyapısında yetişen Mikel Merino daha sonra Borussia Dortmund ve Newcastle United'da oynadı.
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