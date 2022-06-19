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    Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı

    Arsenal, forvet oyuncusu Eddie Nketiah'ın sözleşmesini yeniledi.
    • 19.06.2022 - 09:23
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    Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre altyapısından yetiştiği Arsenal'ın A takımıyla 92 maça çıkan ve 23 gol atan 23 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

    Kaydettiği 16 golle İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Nketiah, geçen sezon ligin son 8 karşılaşmasında 5 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

    Arsenal, Nketiah ın sözleşmesini uzattı #1

    Henry'nin formasını giyecek

    İngiliz oyuncu yeni sezonda kulüp efsanesi Thierry Henry'nin giydiği 14 numarayı sırtına geçirecek.

    Arsenal, Nketiah ın sözleşmesini uzattı #2


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