Arsenal, Odegaard için Real Madrid ile anlaştı

Arsenal, Odegaard için Real Madrid ile anlaştı

Arsenal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımın formasını giyen Martin Odegaard'ın bu kez bonservisiyle transferi adına Real Madrid ile anlaşma sağladı.

Premier Lig ekibi Arsenal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımın formasını giyen Martin Odegaard'ın bonservisiyle transferi noktasında Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz hafta başlayan görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlandığı belirtilmekte.

Geçtiğimiz hafta görüşmelere başlandığını duyuran 90min, bu kez transferin bitme noktasına geldiğini aktardı.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

İki kulübün, 40 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilmekte. Odegaard'ın, bu tansfer ile birlikte tarihte en yüksek bonservisle transfer olan Norveçli oyuncu olması bekleniyor.

İki kulübün görüşmeleri sırasında Real Madrid, Odegaard'ın da Arsenal ile görüşmeler yapmasına izin vermişti. Norveçli oyuncunun da 5 yıllık bir anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarılmakta.