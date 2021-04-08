Arsenal, Zeki Çelik'i istiyor

Lille'de top koşturan milli futbolcumuz Zeki Çelik için Premier Lig devi Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi.

Fransa'nın Lille takımında futbol hayatını sürdüren ve gösterdiği istikrarlı performans ile göz dolduran milli futbolcu Zeki Çelik'e, Arsenal talip oldu.

İngiliz basını Premier Lig devi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın, milli futbolcumuzu yaz transfer dönemi için listesine eklediğini yazdı.

Maddi açıdan şartların uygun olması durumunda Zeki Çelik'in, önümüzdeki sezon Londra ekibinin kadrosunda olabileceğinden bahsedildi.

BU SEZON DA PERFORMANSI BEĞENİLDİ

İstanbulspor'dan 2018 yılında Lille transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

PREMİER LİG'DE 4 TÜRK

Öte yandan Premier Lig'de Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu gibi milli futbolcularımız da top koşturuyor.