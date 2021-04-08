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    Arsenal, Zeki Çelik'i istiyor

    Arsenal, Zeki Çelik'i istiyor

    Lille'de top koşturan milli futbolcumuz Zeki Çelik için Premier Lig devi Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:43
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    Fransa'nın Lille takımında futbol hayatını sürdüren ve gösterdiği istikrarlı performans ile göz dolduran milli futbolcu Zeki Çelik'e, Arsenal talip oldu.

    İngiliz basını Premier Lig devi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın, milli futbolcumuzu yaz transfer dönemi için listesine eklediğini yazdı.

    Maddi açıdan şartların uygun olması durumunda Zeki Çelik'in, önümüzdeki sezon Londra ekibinin kadrosunda olabileceğinden bahsedildi.

    Arsenal, Zeki Çelik i istiyor #1

    BU SEZON DA PERFORMANSI BEĞENİLDİ

    İstanbulspor'dan 2018 yılında Lille transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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    Öte yandan Premier Lig'de Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu gibi milli futbolcularımız da top koşturuyor.

    Arsenal, Zeki Çelik i istiyor #2

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