- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Arsenal'dan 40 milyon euroluk transfer
Arsenal'dan 40 milyon euroluk transfer
Porto, Fabio Vieira'nın Arsenal'a 40 milyon euroya transfer olduğunu açıkladı.
- 17.06.2022 - 13:41
Arsenal, Porto'dan orta saha oyuncusu Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı.
Topçular, 22 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibine 35+5 milyon euro ödeyecek.
7 gol 16 asist
Porto formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 16 asistle oynadı.
Arsenal, daha önce New England'dan Matt Turner ve Sao Paulo'dan Marquinhos transferlerini tamamlamıştı.