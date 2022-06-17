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    Arsenal'dan 40 milyon euroluk transfer

    Porto, Fabio Vieira'nın Arsenal'a 40 milyon euroya transfer olduğunu açıkladı.
    • 17.06.2022 - 13:41
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    Arsenal'dan 40 milyon euroluk transfer

    Arsenal, Porto'dan orta saha oyuncusu Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı.

    Topçular, 22 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibine 35+5 milyon euro ödeyecek.

    7 gol 16 asist

    Porto formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 16 asistle oynadı.

    Arsenal, daha önce New England'dan Matt Turner ve Sao Paulo'dan Marquinhos transferlerini tamamlamıştı.

    Arsenal dan 40 milyon euroluk transfer #1


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