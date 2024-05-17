Arsenal'den Arda Güler'e teklif! Real Madrid, kabul etmedi Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal, kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler'i transfer etmek için İspanyol ekibine 45 milyon euro bonservis önerdi. Eflatun-beyazlılar ise bu teklifi reddetti.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye veda eden ve 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, şanssız başlayan yeni kariyerinde çıkışa geçti.

Sezon başında art arda yaşadığı sakatlıklarla bir türlü formasına kavuşamayan genç isim, Real Madrid'de oynamak için 2024 yılını bekledi.

Sakatlığını atlattı, formu yükseldi

Sakatlığını atlatan milli oyuncu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yavaş yavaş forma vermesi üzerine form tutmaya başladı.

İspanyol ekibiyle çıktığı son 4 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 19 yaşındaki futbolcu, yükselen performansının ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden Arsenal'i peşine taktı.

Real Madrid, 45 milyon euroluk teklifi reddetti

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Arsenal'in Arda Güler için yaptığı dev teklifi reddetti.

Haberde, İngiliz devinin 45 milyon euroluk teklif yaptığı ve Florentino Perez yönetiminin bu teklifi reddettiği aktarıldı.

Öte yandan İspanyol ekibinin, Arda Güler'i gelecek yıllarda takımın önemli bir parçası olarak gördüğü için takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

Madrid formasıyla 4 gol attı

2029 yılına kadar Real Madrid'le sözleşmesi devam eden hücum oyuncusu, bu sezon eflatun-beyazlı formayı 11 maçta giydi.

Bu karşılaşmalarda toplamda 350 dakika sahada kalan Arda, 4 kez gol sevinci yaşadı.