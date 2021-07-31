Arsenal'den defansa Ben White takviyesi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal, Brighton'ın st operi Ben White'ı transfer etti. Topçular, bu sezon takıma kattığı üçüncü isim olan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Ligi devi Arsenal, yeni sezon öncesi 3. transferini yaptı. Kuzey Londra temsilcisi, Brighton'dan defans oyuncusu Ben White'ı 50 milyon Pound bonservis bedeliyle renklerine kattı.

Daha önce sol bek Nuno Tavares ve merkez orta saha oyuncusu Albert Sambi Lokonga'yı kadrosuna katan Topçular, 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni takımında 4 numaralı formayı giyecek White, futbola Southampton'da başladı ve 16 yaşında Brighton'a katıldı.

Brighton'da ilk maçına 18 yaşında çıkan White, Leeds'in ardından Newport County ve Peterborough United takımlarında da kiralık oynadı.

“ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU”

Arsenal Menajeri Mikel Arteta yeni transferle ilgili olarak, "Ben White, en çok istediğimiz oyuncuydu. Bu transferi bitirmek bizim için harika. Ben, son yıllarda Brighton ve Leeds gibi çok iyi iki kulüpte oynadı. Bu takımlarda yeteneğini gösterdi. Çok akıllı bir defans oyuncusu ve topla çok rahat. Oyunu, stili, gençliği ve oyunculuğu buradaki oluşumla harika bir uyum gösteriyor" dedi.