Arsenal'e yeni kaleci

Arsenal, New England Revolution'ın kalecisi Matt Turner'la anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig'de topladığı 36 puanla 6. sırada yer alan Arsenal, devre arası transfer dönemindeki ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

ESPN ve Guardian'da yer alan haberlerde, Londra temsilcisinin MLS takımlarından New England Revolution'da forma giyen kaleci Matt Turner'la anlaşmaya vardığı belirtildi.

Arsenal'in New England Revolution'a 6 milyon sterlin ödeyeceği ve anlaşmanın bonuslarla 8.5 milyon sterline çıkabileceği ifade edildi. ESPN'deki haberde, MLS ekibinin bir sonraki satıştan yüzde 10 oranında pay alacağı kaydedildi.

YAZ AYINDA TAKIMA KATILMASI BEKLENİYOR

Transferin tamamlanması halinde Turner'ın yaz aylarında takıma katılmasının beklendiği ve MLS'te 2022 sezonuna New England Revolution'la başlamasına izin verileceği belirtildi.

Arsenal, bu sezon başında Sheffield United'ın kalecisi Bernd Leno'yu transfer etmişti.

New England Revolution formasıyla 106 maça çıkan Matt Turner, 23 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.