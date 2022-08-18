Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor'dan hücum hattına flaş bir hamle geldi. Akdeniz ekibi, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Rus golcü, yarın sabah Adana'ya gidecek.