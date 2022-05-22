Artem Dzyuba, Zenit ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de gündeminde olan tecrübeli hücum oyuncusu Artem Dzyuba, Zenit’ten ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de İsmail Kartal ile ikinci yarıda bambaşka bir futbol oynayıp adından söz ettiren Fenerbahçe, her ne kadar şampiyon olamasa da hedeflerine gelecek sezon ulaşmak için çalışmalarına başladı.

Diğer yandan sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'in hücum oyuncusu Artem Dzyuba, takımı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye gelebilir

2015 yılından beri Zenit forması giyen 33 yaşındaki Rus golcünün adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.

Bu gelişme üzerine transfere dair sıcak gelişmelerin yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa kulüpleri de takipte

Dzyuba, forvet bölgesinde oldukça kalıplı olması ve gol yollarında da etkili olması nedeniyle Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.

Bu sezon 23 gole katkı sağladı

9 milyon euro değerinde olan golcü oyuncu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 39 müsabakada mücadele edip 13 gol, 10 asistlik performansa sergiledi.



