Arthur Masuaku: Önümüze geleni parçalayacağız Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Arthur Masuaku, yeni sezon öncesinde rakiplere gözdağı veren açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın geçen sezon en çok tartışılan isimlerinden biri olan Arthur Masuaku, Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte vites artırmış ve gösterdiği performansla birlikte bonservisi de alınmıştı.

Sezon öncesinde Sabah'a konuşan Masuaku rakiplere adeta gözdağı verdi.

"Önümüze geleni parçalayacağız"

Geçen sezon derbi performanslarını öven tecrübeli sol bek şunu söyledi:

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki performansımız bize yeni sezon için özgüven kazandırdı. Transferler de geldikçe seviye artacaktır. Hedef bu yıl şampiyon olmak. Sezona başlarken hedefimiz önümüze geleni parçalamak şeklinde olacak.

Demokratik Kongolu futbolcunun bu sözleri tartışma başlattı.