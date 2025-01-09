Arthur Masuaku'nun menajeri transfer görüşmeleri için Yunanistan'a gitti

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Süper Lig'de 18 hafta sonunda topladığı 27 puanla 6. sırada yer alan ve zirvenin bir hayli gerisinde bulunan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların performansıyla sık sık eleştirilen savunma oyuncusu Arthur Masuaku için ayrılık gelişmesi yaşandı.

MENAJERİ, YUNANİSTAN'A GİTTİ

Yunanistan basınından SDNA'ya göre; Demokratik Kongolu futbolcunun menajeri Meissa N'diaye, AEK ile görüşmek için Atina gitti.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Haberde AEK'nın tecrübeli oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ, AYRILIĞA İZİN VERECEK

Kadroda düşünülmeyen oyuncu için siyah-beyazlı takımın sorun çıkarması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 85 MAÇA ÇIKTI

2022-2023 sezonundan bu yana Beşiktaş formasını giyen tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayı 85 kez giydi.

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Masuaku, bu maçlarda 3 gol ve 13 asistle mücadele etti.