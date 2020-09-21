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Arturo Vidal, Inter ile anlaştı
Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arturo Vidal, İtalyan ekibi Inter ile el sıkıştı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 16:00
Daha önce Juventus forması giyen Arturo Vidal, yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor.
İTALYA'YA GİTTİ
Barcelona’nın serbest bırakmayı kabul ettiği Arturo Vidal, Inter ile sözleşme imzalamak için İtalya’ya gitti.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Şilili orta saha oyuncusu, ardından İtalyan ekibine imza atacak.
33 yaşındaki futbolcu, Barcelona ve Juventus dışında Bayer Leverkusen ve Bayern Münih takımlarında forma giymişti.