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    Arturo Vidal, Inter ile anlaştı

    Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arturo Vidal, İtalyan ekibi Inter ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 16:00
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    Arturo Vidal, Inter ile anlaştı

    Daha önce Juventus forması giyen Arturo Vidal, yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor.

    İTALYA'YA GİTTİ

    Barcelona’nın serbest bırakmayı kabul ettiği Arturo Vidal, Inter ile sözleşme imzalamak için İtalya’ya gitti.

    Sağlık kontrolünden geçecek olan Şilili orta saha oyuncusu, ardından İtalyan ekibine  imza atacak.

    33 yaşındaki futbolcu, Barcelona ve Juventus dışında Bayer Leverkusen ve Bayern Münih takımlarında forma giymişti.

    Arturo Vidal, Inter ile anlaştı #1

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