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- Arturo Vidal resmen Inter'de
Arturo Vidal resmen Inter'de
Inter Kulübü, Barcelona ile yollarını ayıran Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 12:11
- Güncelleme : 22.09.2020 - 12:11
Arturo Vidal, yıllar sonra Serie A'ya geri döndü...
Inter, Katalan ekibi Barcelona ile yollarını ayıran Şilili futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyanlar, transferi resmi Twitter hesabından duyurdu.
JUVENTUS'TA OYNAMIŞTI
33 yaşındaki futbolcu, 2011-2015 yılları arasında Juventus'ta forma giymişti.