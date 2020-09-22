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    Arturo Vidal resmen Inter'de

    Inter Kulübü, Barcelona ile yollarını ayıran Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 12:11
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 12:11
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    Arturo Vidal resmen Inter'de

    Arturo Vidal, yıllar sonra Serie A'ya geri döndü...

    Inter, Katalan ekibi Barcelona ile yollarını ayıran Şilili futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

    İtalyanlar, transferi resmi Twitter hesabından duyurdu.

    Arturo Vidal resmen Inter de #1

    JUVENTUS'TA OYNAMIŞTI

    33 yaşındaki futbolcu, 2011-2015 yılları arasında Juventus'ta forma giymişti.

    Arturo Vidal resmen Inter de #2

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