Arturo Vidal, yıllar sonra Colo Colo'ya döndü Brezilya'nın Athletico Paranaense takımıyla yollarını ayıran Arturo Vidal, altyapısından yetiştiği Şili'nin Colo Colo takımına transfer oldu.

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Dünyaca ünlü Şilili futbolcu Arturo Vidal, futbola başladığı kulüp olan Colo Colo'ya geri döndü.

Şili takımının sosyal medya hesabından Vidal'in transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral" ifadelerine yer verildi.

17 yıl önce ayrılmıştı

36 yaşındaki futbolcu, 17 yıl önce ayrıldığı Colo Colo'nun ardından Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter, Flamengo ve Athletico Paranaense'de forma giydi.

Şili tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Vidal, 2015 ve 2016 yıllarında Copa America'yı iki kez kazandı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor.