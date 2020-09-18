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    Assane Diousse Ankaragücü'nde

    Bu sezon güçlü bir takım kurmak isteyen Ankaragücü, 23 yaşındaki orta saha Assane Diousse'yi renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 17:18
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    Assane Diousse Ankaragücü'nde

    Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

    RESMEN DUYURULDU

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

    Atılan imzanın sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen Mert, Diousse'nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

    Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 1997 doğumlu Assane Diousse ise sarı-lacivertli ekipte başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

    Assane Diousse Ankaragücü nde #1

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