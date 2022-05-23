Aston Villa, Boubacar Kamara'yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Boubacar Kamara'yı transfer etti.

Premier Lig'i 14. sırada tamamlayan Aston Villa, transfer sezonunu hızlı açtı.

İngiliz ekibi, Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Boubacar Kamara'yı transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Aston Villa, Boubacar Kamara ile beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.

"Kamara planımızın önemli bir parçası"

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, transferle ilgili, "Avrupa futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden birini transfer ettiğimiz için çok mutluyum. Ekibimizi güçlendirmek için çok net bir planımız var ve Boubacar Kamara bunun önemli bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

İsmi Fenerbahçe ile anıldı

Yeni teknik direktörün Jorge Jesus olması beklenen Fenerbahçe'nin, listesinde yer aldığı iddia edilen isimlerin başında da Boubacar Kamara geliyordu.