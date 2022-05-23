Petrol
111.12
1.03%
Euro
16.8646
0.38%
Dolar
15.8217
-0.32%
Altın
947.67
0.54%
Borsa
2357
-0.65%
Bitcoin
482.853
-0.21%
BTXN Coin
13.64
0.51%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Aston Villa, Boubacar Kamara'yı kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Boubacar Kamara'yı transfer etti.
    • 23.05.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aston Villa, Boubacar Kamara'yı kadrosuna kattı

    Premier Lig'i 14. sırada tamamlayan Aston Villa, transfer sezonunu hızlı açtı.

    İngiliz ekibi, Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Boubacar Kamara'yı transfer etti.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Aston Villa, Boubacar Kamara ile beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.

    "Kamara planımızın önemli bir parçası"

    Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, transferle ilgili, "Avrupa futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden birini transfer ettiğimiz için çok mutluyum. Ekibimizi güçlendirmek için çok net bir planımız var ve Boubacar Kamara bunun önemli bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

    İsmi Fenerbahçe ile anıldı

    Yeni teknik direktörün Jorge Jesus olması beklenen Fenerbahçe'nin, listesinde yer aldığı iddia edilen isimlerin başında da Boubacar Kamara geliyordu.

    Aston Villa, Boubacar Kamara yı kadrosuna kattı #1


    İlginizi Çekebilir

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
    Ekonomi

    Tekirdağ kirazı, 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

    Taliban'dan yurt dışındaki siyasilere 'geri dönün' çağrısı
    Dünya

    Taliban'dan yurt dışındaki siyasilere 'geri dönün' çağrısı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir