Aston Villa, Nicolo Zaniolo transferinde sona yaklaştı İtalyan basını, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun transferi için Galatasaray ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan son şampiyon Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yaz döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor.

Hücum bölgesine yapılan Wilfried Zaha ve Tete hamlelerinin ardından takımdan ayrılması beklenen ve Avrupa takımlarının radarında olan Nicolo Zaniolo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray teklifi kabul etti

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı 3 milyon euro kiralama teklifi artı 27 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini kabul etti.

Rusya'ya sıcak bakmadı

Haberde; yıldız oyuncunun Aston Villa'dan yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş alacağı belirtilirken, Zaniolo'ya Zenit tarafından daha yüksek maaş önerildiği ancak İtalyan yıldızın; Rusya'da futbol oynamak istememesi, Unai Emery ile çalışmaya sıcak bakması ve Premier Lig'de oynama isteği sebebiyle tercihini Aston Villa'dan yana yaptığı belirtildi.

Fiorentina, Entella, Inter ve Roma gibi takımların da formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maça çıktı. Zaniolo bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle mücadele etti.