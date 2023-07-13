Aston Villa, Pau Torres'i renklerine bağladı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Villarreal forması giyen 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Pau Torres’i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Aston Villa, Villarreal forması giyen 26 yaşındaki savunmacı Pau Torres ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiliz ekibi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Unai Emery'nin Villarreal'i çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan kadroda yer alan eski öğrencisinin transferini duyurmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bonservis bedeli 31.5 milyon sterlin

İngiltere basınında, transferin 31.5 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

İspanya Milli Takımı'nda 23 kez forma giyen Torres, kariyerine başladığı Villarreal'de 173 maça çıktı ve 12 gol kaydetti.