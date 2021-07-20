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    Aston Villa, Szalai için 15 milyon pound teklif etti

    Aston Villa, Szalai için 15 milyon pound teklif etti

    Aston Villa, Macar yıldız Szalai için 15 milyon poundu gözden çıkarttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 14:13
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    Attila Szalai, bu transfer döneminde Fenerbahçe ’nin en gözde oyuncusu oldu.

    Macar yıldız, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

    Birçok takımın takip ettiği 23 yaşındaki stoper için harekete geçen ilk ekip Aston Villa oldu. Birmingham Live’de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Bjorn Engels’in ayrılmasının ardından savunmayı Szalai ile güçlendirmek için harekete geçti.

    Aston Villa, Szalai için 15 milyon pound teklif etti #1

    15 MİLYON POUND GÖZDEN ÇIKARILDI

    Sportif direktör Johan Lange’nin Macar yıldızı ilk hedef olarak belirlediği ve Aston Villa’nın bu transfer için 15 milyon Pound’u gözden çıkarttığı kaydedildi.

    Aston Villa, Szalai için 15 milyon pound teklif etti #2

    PEREIRA ENGELİ

    Haberde yer alan yorumda, bu transferin önündeki en büyük engelin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira olduğu yazıldı.

    Pereira’nın, “Szalai, en iyi oyuncularımızdan biri. Hedefimiz şampiyonluksa, onun bizimle kalması gerekiyor” sözlerine yer verildi.

    Aston Villa, Szalai için 15 milyon pound teklif etti #3

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